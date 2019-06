Maltempo in Lombardia: Caritas Ambrosiana pronta a partire per aiutare nella pulizia le popolazioni colpite

Anche la Caritas Ambrosiana in campo per l’emergenza maltempo che sta interessando la Lombardia ed in particolare le zone delle province di Lecco, Como e Sondrio con frane, esondazione di fiumi e allagamenti. Immediatamente allertato il settore emergenze di Caritas Ambrosiana che, in stretto contatto con Caritas Lecco, ha messo immediatamente a disposizione le proprie risorse tecniche ed umane per aiutare la popolazione colpita. In questo momento si sta valutando la situazione ma, tempo permettendo, già domani mattina sarebbero pronti a partire da Milano dei volontari con idropulitrici, grazie alle quali togliere il fango e pulire muri, strade e case.

“È una procedura che abbiamo già messo in campo in altre emergenze maltempo capitate in passato, come quelle di Livorno e Genova”, le parole di Alberto Minoia, responsabile emergenze di Caritas Ambrosiana, che illustra anche una seconda fase da mettere in campo in seguito, dopo alcuni giorni, per la quale sono disponibili a fornire deumidificatori e riscaldatori per asciugare i muri delle case impregnati di acqua: “noi siamo pronti a partire anche domani mattina”.