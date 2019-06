Lavoro minorile: Terre des Hommes, le buone pratiche per combattere lo sfruttamento

“La storia di Marisol, di cui siamo fieri, è solo un esempio di come sia possibile, con un approccio corretto, combattere il lavoro minorile e ridare un futuro alle bambine e ai bambini vittime di abusi e sfruttamento”: lo dichiara Mauro Morbello, delegato di Terre des Hommes in Perù, in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. “Il Centro Yanapanakusun” in Perù, dove è stata accolta Marisol, “offre un supporto a 360°, da quello psicologico a quello medico ed educativo, alle bambine e alle ragazze accolte, puntando soprattutto sulla loro partecipazione alla definizione di un nuovo percorso di vita – spiega Morbello -. Importante è anche la possibilità di riprendere i contatti con la famiglia in modo protetto, in modo che possano rielaborare il loro rapporto con i genitori e superare le conflittualità del passato”. Ogni anno, aggiunge, “sono almeno 20 le bambine accolte nel centro e un centinaio quelle che frequentano le sue attività grazie a Indifesa, la campagna nata per favorire l’empowerment delle bambine nel mondo. Inoltre, lavoriamo sulla consapevolezza dei genitori che l’affidare la propria figlia a una famiglia di città spesso significa esporla a maltrattamenti e negarle l’istruzione, il più delle volte”.

Nel nuovo report vengono indicati dieci punti che suggeriscono delle buone pratiche nel contrasto del lavoro minorile. Tra questi, “rendere obbligatoria l’istruzione di base fino all’età in cui è permesso ai minori di lavorare, coinvolgere in prima persona i bambini vittime di sfruttamento nei progetti di lotta al lavoro minorile, creare opportunità alternative di lavoro, meno pesanti, per i minori che per ragioni familiari devono generare reddito, offrire corsi di formazione professionale in accordo con le preferenze dei minori beneficiari, informare sui rischi della migrazione e reclutamento in attività rischiose sia i genitori sia i minori”.