Giovane ucciso ad Avola: don Di Noto (vicario foraneo), “dove è finito l’umanesimo, il rispetto dell’altro? Perché si arriva a così tanta violenza?”

“Condanna, senza tentennamenti, per l’efferato omicidio che ha stroncato barbaramente la giovane vita”. Viene dal vicario foraneo, don Fortunato Di Noto, a nome dei sacerdoti, i diaconi e la comunità ecclesiale della città di Avola (diocesi di Noto), dopo aver appreso dell’efferato omicidio, nella notte, di Andrea Pace, 25enne. Il sacerdote esprime “vicinanza” e”cordoglio” ai familiari profondamente provati dal dolore. “Supplichiamo nella preghiera il conforto che viene da Dio e la pietas che dovrebbe scaturire dal cuore di ogni uomo e donna di buona volontà”, sottolinea don Di Noto, che confida “nella magistratura e negli investigatori affinchè ci aiutino a comprendere l’irragionevole e oscura azione che ha così orribilmente ucciso questo giovane papà”.

“Dove è finito l’umanesimo, il rispetto dell’altro? Perché si arriva a così tanta violenza?”, si chiede il vicario foraneo, per il quale “la violenza non è antidoto per guarire dal malessere o dalla sopraffazione, è un fallimento personale, sociale e comunitario. L’idea che qualcuno abbia ucciso un uomo è già pesante, sconvolge; è disumano uccidere una persona e va contro la natura dell’uomo arrogarsi il diritto di togliere ciò che solo Dio può dare agli uomini. Prevalga, contro ogni sopraffazione e violenza, la cultura e del rispetto della vita”.