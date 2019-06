Diocesi: Rimini, una dozzina di studenti in una Missione in Messico per l’estate

L’Ufficio missionario diocesano di Rimini propone annualmente un “campo-viaggio” di sensibilizzazione e condivisione missionaria aperto ai giovani degli ultimi anni delle scuole superiori in collaborazione coi gruppi di volontariato che vi operano all’interno delle stesse. Dopo aver visitato e individuato con l’équipe di studenti nell’estate 2018 obiettivi e progetti di sostegno a istruzione e accoglienza a bambini e ragazzi in difficoltà e disagio sociale, per l’estate 2019 è proposto un “viaggio-restituzione” con altri studenti di Rimini, presso una Missione riminese in Messico, attraverso il progetto “Juntos para Mexico!”. I giovani volontari si recheranno nelle cittadine di Tepatitlan e Sicuicho negli Stati di Jalisco e Michoacan, facendo scalo aereo a Guadalajara. In queste città operano da anni una quindicina di religiose Maestre Pie dell’Addolorata riminesi, prestando servizio in attività educative e caritative a sostegno della popolazione più povera. Saranno una dozzina gli studenti che partiranno per il campo di volontariato estivo, accompagnati in questa esperienza da un insegnante del liceo riminese, don Giampaolo Rocchi. L’appuntamento per la conferenza stampa di presentazione del progetto, il saluto e il mandato del vescovo Francesco Lambiasi è previsto a Rimini per venerdì 14 giugno, alle ore 12, presso la sala S. Colomba in via IV Novembre (a fianco al Duomo).