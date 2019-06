Diocesi: Molfetta, mons. Cornacchia incontra il mondo del lavoro

Da oggi al 22 giugno una tappa importante della visita pastorale di mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, è quella che lo porterà a incontrare il mondo del lavoro. “Ben oltre una decina di migliaia di persone, ogni giorno, si recano al proprio posto di lavoro in una delle imprese presenti nelle quattro città della nostra diocesi – si legge in una nota -. Una comunità di persone che vivono ansie, tristezze, gioie e sofferenze e che ogni giorno devono fare ‘impresa’. Una sfida collettiva per ogni lavoratore, manager, dirigente, imprenditore, per mantenere e accrescere posizioni di mercato nel rispetto delle regole per realizzare un prodotto di qualità a ‘regola d’arte’. Come vivono e cosa pensano tutti questi lavoratori? Quali sogni, quali certezze si annidano nei loro pensieri? E un discorso a parte meriterebbe chi il lavoro lo cerca o lo ha perso”.

Il vescovo visiterà alcune aziende locali nella mattinata di oggi a Giovinazzo, di venerdì 14 a Ruvo di Puglia, di sabato 15 a Terlizzi, di lunedì 17 a Molfetta. Sabato 22 giugno, presso l’auditorium “A. Salvucci” di Molfetta, alle ore 19.30, è prevista una conferenza di Francesco Giorgino, docente di Comunicazione e marketing alla Luiss di Roma e giornalista di Rai Uno, sul tema “La dinamica del lavoro e il cambio generazionale”. Sarà presente il vescovo Cornacchia e interverranno alcuni rappresentanti di lavoratori. L’incontro è aperto a tutti i lavoratori, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali.