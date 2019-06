Venezuela: incontro degli uffici catechistici, al centro l’iniziazione cristiana

Si è svolto dal 4 al 6 giugno nella sede della Conferenza episcopale venezuelana a Caracas l’incontro nazionale dei direttori degli uffici catechistici delle diocesi del Venezuela, al quale hanno partecipato 36 persone provenienti da 25 diocesi del Paese. Padre Santiago León, direttore del dipartimento di Catechesi della Conferenza episcopale venezuelana, ha spiegato che l’obiettivo del’incontro era quello di “rianimarci come discepoli, inviati ad accompagnare il processo della catechesi in Venezuela”, permettendo di riflettere sul ruolo del catechista in funzione della realtà, in modo tale che il catechista sia preparato a dare una risposta di fronte alle nuove sfide dell’evangelizzazione.

A conclusione dell’incontro è stato reso noto il documento “La gioia dell’iniziazione di discepoli missionari in un cambio d’epoca”, nel quale si auspica una comunità che catechizza “in uscita missionaria”; una catechesi che si mette in primo luogo “a servizio dell’iniziazione cristiana”, soprattutto nei confronti degli adulti, attraverso catechisti che siano anzitutto testimoni e accompagnatori.