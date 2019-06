Strutture sanitarie cattoliche: Grillo (min. Salute), “offrono cure d’eccellenza”. “Spostare sanità da ospedale a territorio”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il vero segno della civiltà di un paese è poter accedere a cure di eccellenza e la sanità cattolica senza dubbio le offre”. Lo afferma il ministro della Salute Giulia Grillo nel messaggio inviato alla Giornata sulle strutture sanitarie cattoliche, in corso alla Pontificia Università Lateranense per iniziativa dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei. Nel saluto letto da Marcella Marletta, direttore generale del dicastero, il ministro osserva che “certamente si combatte con un problema di tipo economico, le nuove tecnologie hanno costi talmente alti che a volte ci si interroga sulla loro sostenibilità”. Per Grillo “occorre spostare la salute dall’ospedale al territorio, dalla sanità ospedalizzata alla sanità territoriale” e “unire salute del corpo e dell’anima, ciò che queste strutture offrono”.