Strutture sanitarie cattoliche: Buonomo (Pul), al via percorso di teologia pastorale della cura e della salute

“Questo tema ci coinvolge come Chiesa impegnata sul territorio e quindi interessa anche un’istituzione come la Pontificia Università Lateranense”. Parola di Vincenzo Buonomo, rettore dell’Ateneo e padrone di casa della Giornata promossa oggi dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei e dedicata alle strutture sanitarie cattoliche. Il rettore annuncia al riguardo l’avvio di un “cammino di formazione specifica per chi opera nel mondo della salute; un percorso di teologia pastorale della cura e della salute” anche sulla scorta di sfide come la bioetica, il management, la ricerca. “Alla luce della Veritatis gaudium – aggiunge – stiamo cercando di fare rete e un primo accordo è stato sottoscritto con l’Ospedale Bambino Gesù. Un servizio che l’Università del Papa vuole offrire in collaborazione con il Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale”.