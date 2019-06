Policlinico Gemelli, il 20 giugno inaugurazione Biobanca nazionale sulla Sla alla presenza del premier Giuseppe Conte

In occasione della Giornata mondiale sulla Sla, giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 8.45 sarà inaugurata presso il Policlinico universitario A. Gemelli di Roma, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Biobanca nazionale sulla Sla, la prima in Italia completamente dedicata alla ricerca scientifica sulla sclerosi laterale amiotrofica e accessibile a tutti i ricercatori del mondo. La Biobanca è stata realizzata da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e Biorep Gemelli Biobank, grazie al finanziamento del Gruppo Selex.