Minacce a procuratore Agrigento: Porcaro (Libera Sicilia), “dobbiamo stargli vicini per distruggere la paura e costruire una società di giustizia”

“Piena solidarietà a Luigi Patronaggio, procuratore capo della Procura di Agrigento, per le minacce di morte che sono state recentemente rivolte a lui e alla sua famiglia”. Giunge da Gregorio Porcaro, coordinatore regionale di Libera Sicilia e nuovo vicedirettore della Caritas di Palermo.

“Gli esprimo la mia vicinanza anche come amico – afferma Porcaro – per il suo impegno a tutela della giustizia sociale e dei valori della nostra Costituzione. È, però, importante che quante più persone possibile gli stiano accanto dimostrando la loro solidarietà. Dobbiamo fargli sentire una presenza che distrugge la paura e che, facendo ognuno la nostra parte, costruisce ogni giorno una società di giustizia, senza mafia e senza razzismo”.