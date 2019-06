Infanzia e adolescenza: Autorità garante, mercoledì 19 giugno presentazione della Relazione annuale al Parlamento

Mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 11 l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano presenta alla Camera dei Deputati la Relazione annuale al Parlamento. L’evento, che si terrà nella sala della Regina, costituisce l’occasione per trarre un bilancio delle attività svolte ed evidenziare le questioni aperte in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza su cui richiamare l’attenzione delle istituzioni. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In programma il saluto del presidente della Camera Roberto Fico, quindi l’intervento dell’Autorità garante Filomena Albano. A seguire, letture e testimonianze.

La presentazione della Relazione sarà trasmessa in diretta su Rai 3 a cura del Tg3 a partire dalle ore 10,58. Streaming integrale su webtv.camera.it.