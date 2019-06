Droghe: Tavolo ecclesiale dipendenze, venerdì 21 giugno il seminario “Liberare la speranza. L’incontro con le persone in strada e in comunità”

“Liberare la speranza. L’incontro con le persone in strada e in comunità”. Sarà dedicato al tema della speranza il seminario annuale che il Tavolo ecclesiale dipendenze (Ted) organizza in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe del 26 giugno. “L’uso smisurato di farmaci e l’assunzione sempre più estesa di droghe sono il sintomo di una società in grave difficoltà che non sa trovare la strada della propria guarigione – si legge in una nota -. Nell’esperienza quotidiana sulla strada, nella condivisione delle storie di molte persone fragili e schiacciate dalla vita, incontriamo tanta disperazione, tanta solitudine. La vita nelle comunità terapeutiche e nei nostri servizi, però, ci racconta anche un’altra storia, fatta di incontro, di ascolto e soprattutto di relazioni. Attraverso di esse si può riaccendere la speranza”.

Nel seminario, che si terrà a Roma, venerdì 21 giugno, dalle 10 alle 13, a The Church Palace, in via Aurelia 481, interverrà Pierpaolo Triani, professore associato di Didattica generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; inoltre, verranno presentate alcune storie di speranza riaccesa e di vita ritrovata. Su questo tema nel prossimo autunno sarà organizzata la seconda edizione dell’Open Day delle comunità.