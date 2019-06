Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg politico della Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Conte e Tria: con l’Ue ci vuole un compromesso

Avanti con il dialogo costruttivo con la Commissione europea: non ci sarà bisogno di alcuna manovra correttiva perché i saldi a consuntivo saranno coerenti con il patto di stabilità. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sono fiduciosi di arrivare a un compresso con Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Il titolare del Tesoro lo ripete anche in aula alla Camera: un’intesa è nel nostro interesse, abbassare lo spread è fondamentale per una vera ripresa”, sostiene Tria.

Un anno di Mipaaft tra xylella e latte

Oltre 150 milioni sbloccati per contrastare la xylella in Puglia, altri 29 milioni per la crisi del latte ovino. È l’impegno economico messo in campo in questo primo anno di attività dal Ministero delle politiche agricole e del turismo per fronteggiare le principali emergenze emerse. Grande attenzione, spiega in conferenza il ministro Gian Marco Centinaio, è stata data anche a pane, vino, grana, pasta e riso. Solo nel 2018 sono stati 54mila i controlli effettuati dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi alimenti, per un totale di 53mila prodotti controllati.

Calcio femminile a Rebibbia, Fico premia l’Atletico Diritti

Oggi il carcere di Rebibbia ha ospitato uno speciale torneo di calcetto. A vincerlo l’Atletico Diritti, la squadra formata dalle detenute della sezione femminile. La coppa l’hanno ricevuta dall’ospite d’onore, il presidente della Camera Roberto Fico: “Il carcere deve riabilitare, come prevede la Costituzione. Tra qui dentro e fuori ci deve essere comunicazione. Sempre”, ha detto il primo inquilino di Montecitorio.

Il Senato ricorda Gianni De Michelis: socialista audace

Il Senato ricorda Gianni De Michelis, dirigente del Psi scomparso l’11 maggio. L’iniziativa e’ di Pier Ferdinando Casini che lo definisce come uomo scomodo, ma sempre leale. A Palazzo Madama fa gli onori di casa la presidente Elisabetta Casellati per la quale il ministro degli Esteri è stato “strenuo difensore dell’interesse nazionale, mai incline a retoriche nazionaliste”. Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano invita a ricordarlo senza volgarità e calunnie ma per il suo protagonismo, che traduceva in contenuti audaci, talvolta aggressivi.