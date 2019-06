L’arcivescovo mons. Augusto Paolo Lojudice farà il suo ingresso nell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino nel pomeriggio di domenica 16 giugno per una solenne celebrazione eucaristica in cattedrale. Lo afferma l’arcidiocesi in una nota, precisando che giovedì 13, nel corso di una conferenza stampa presso la sede di Mia Radio in piazza dell’Abbadia 6, verranno illustrati tutti i dettagli dell’organizzazione delle celebrazioni.