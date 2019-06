Consiglio d’Europa: Strasburgo, Italia ratifica Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive

(Strasburgo) L’Italia ha ratificato oggi la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive in occasione di una cerimonia tenutasi presso il Palais de l’Europe a Strasburgo, alla presenza di Gabriella Battaini Dragoni, vice segretario generale CdE, e dell’ambasciatore Michele Giacomelli, Rappresentante permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa. “Scopo della convenzione – spiega una nota – è prevenire, individuare, punire e disciplinare la manipolazione delle competizioni sportive, nonché migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse”. Il trattato è già stato ratificato da Norvegia, Polonia, Repubblica di Moldova, Svizzera e Ucraina. La Convenzione entrerà in vigore in Italia il 1° ottobre.