Città del Vaticano: rinnovato il sito www.vaticanstate.va

In occasione dell’emanazione della nuova Legge sul Governo e della sua entrata in vigore il 7 giugno, il sito internet dello Stato della Città del Vaticano www.vaticanstate.va realizzato nel 2007, è stato rinnovato. Il nuovo sito si prefigge gli stessi obiettivi di razionalità e di semplicità enunciati dalla nuova normativa: “La nuova veste grafica, infatti, si propone di facilitare l’accesso alle notizie relative alla composizione degli Organismi di Governo – si legge nella nota del Governatorato -, alle normative, alle informazioni e anche alle curiosità inerenti alle attività dello Stato e alla sua storia”. Gli sviluppatori del Servizio Provider Internet della Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici, durante tutte le fasi di progettazione e di sviluppo, “hanno assiduamente lavorato per assicurare agli internauti una navigazione più agile e più snella, effettuabile anche da dispositivi mobili”. Sulla nuova home page è stata data più visibilità agli Organismi operativi dello Stato e alle informazioni utili rivolte agli utenti. Nuovo materiale fotografico è stato aggiunto nelle sezioni storiche del sito. Il nuovo sito è caratterizzato anche da una maggiore integrazione con tutti gli Organismi facenti capo al Governatorato.