Turchia: delegazione Consiglio d’Europa per monitorare il voto amministrativo di Istanbul del 23 giugno

(Strasburgo) Il 23 giugno prossimo i cittadini di Istanbul torneranno alle urne per eleggere il proprio sindaco, avendo il Supremo Consiglio elettorale turco annullato il voto del 31 marzo. Ad assistere alle operazioni di voto, su invito delle autorità turche, ci sarà una delegazione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. I 14 osservatori, guidati da Andrew Dawson, si riuniranno ad Ankara e Istanbul con membri dell’amministrazione elettorale, rappresentanti del corpo diplomatico, ong e media. Sono previsti anche scambi con i candidati alle elezioni, rende noto un comunicato di Strasburgo. Durante la giornata del voto, la delegazione del Congresso sarà presente in alcuni seggi elettorali di Istanbul per osservare il processo elettorale. Già il giorno successivo, 24 giugno, il capo delegazione presenterà le conclusioni preliminari nel corso di una conferenza stampa a Istanbul.