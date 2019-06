Solidarietà: Milano, questa sera al Teatro del Verme la Fondazione Ambrosoli celebra i 60 anni della St. Midwifery School

Si svolgerà questa sera, lunedì 10 giugno a Milano presso il Teatro dal Verme l’evento “Il coraggio di essere donna”, con con cui Fondazione Ambrosoli accompagnerà le celebrazioni del 60° anniversario della St. Midwifery School.

Ne dà notizia una nota stampa in cui si ricorda che la scuola di ostetricia St. Midwifery School è stata fondata a Kalongo in Nord Uganda da Padre Giuseppe Ambrosoli, medico chirurgo missionario che “spinto dal suo spirito visionario e precursore dei tempi, era fermamente convinto dell’importanza della formazione femminile per il progresso del Paese e per dare una risposta concreta e sostenibile al problema della maternità e del parto, causa dell’elevato tasso di mortalità in Africa”.

Nella Sala Piccola del teatro, a partire dalle 18.30, si terrà il dibattito con ospiti che dialogheranno con Diamante d’Alessio su innovazione e uguaglianza di genere, su formazione e ruolo della donne nella società con la testimonianza dell’Ambasciata Ugandese in Italia, Marina Salamon imprenditrice, e Sister Carmel Abwot, la direttrice della scuola, che verrà direttamente dall’Uganda per l’occasione.

A seguire una perfomance teatrale e musicale con la partecipazione di Arianna Scommegna dal Magnificat di Alda Merini, Sandra Zoccolan, Matilde Facheris, Virginia Zini che interpretano Mia Martini; al pianoforte Mell Morcone e alla fisarmonica Giulia Bertasi.

“Grazie al contributo di Banco Desio – si legge -, l’evento è l’occasione per riportare l’attenzione sul tema della crescita e autonomia professionale, sull’importanza di creare le condizioni per uno sviluppo e per un empowerment efficace per le donne, soprattutto nei contesti più difficili e la scuola di Kalongo vuole essere l’esempio che è possibile raggiungere risultati e contribuire ad aiutare un Paese a crescere”.

Tutti proventi dell’iniziativa andranno a sostenere progetti a favore delle donne di Kalongo.

Per informazioni: eventi@fondazioneambrosoli.it