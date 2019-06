Sant’Antonio: mons. Moraglia (Venezia), “fare di umiltà, contemplazione e compassione la via maestra”

“Antonio fu così grande teologo che la Chiesa lo proclamò dottore. Fu anche un instancabile predicatore e un insigne taumaturgo. La Chiesa potrà avere e già ha avuto dei santi che non furono teologi, che non ebbero il dono della predicazione o quello delle guarigioni; mai, però, vi è stato o vi potrà essere un santo privo di umiltà”. Lo ha detto il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, nell’omelia della messa che ha celebrato, sabato sera, nella basilica di Sant’Antonio di Padova, in occasione del pellegrinaggio della diocesi di Venezia, che ha guidato. “Umiltà – nel vocabolario cristiano – fa rima con santità; è una regola che non ammette eccezioni!”, ha osservato il patriarca. Nelle sue parole la convinzione che “santità e umiltà stanno insieme o insieme cadono”. “Assume, poi, un chiaro valore di conferma il fatto che Antonio tenga insieme umiltà e mansuetudine – ha aggiunto il patriarca –; ciò significa che l’umiltà si accompagna sempre ad altre virtù e, addirittura, le genera. Questo perché sono molte le situazioni in cui l’uomo si trova e, quindi, l’umiltà prende anche altre forme, come quella della mansuetudine”. Infine, la constatazione che “per Antonio umiltà, contemplazione e compassione sono virtù profondamente unite fra loro e insieme fanno incontrare l’uomo con Dio, l’uomo con se stesso, l’uomo col prossimo”. “Anche noi – ha augurato il patriarca di Venezia nel concludere l’omelia – facciamo dell’umiltà, contemplazione e compassione la via maestra che conduce all’incontro con Dio, con noi stessi e col prossimo”. Ieri, nella basilica è stata celebrata la Giornata dei migranti con la messa riservata alle comunità dei migranti residenti nella diocesi patavina. Presenti le comunità di africani francofoni e anglofoni, di cinesi, filippini, indiani, ispano americani, polacchi, romeni di rito latino e di rito bizantino, srilankesi, ucraini di rito bizantino.