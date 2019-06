“Suscitano dolore e preoccupazione le notizie che giungono in questi giorni dal Sudan”. Lo ha detto il Papa, prima di recitare il Regina Coeli, al termine della Messa di Pentecoste celebrata in piazza San Pietro davanti ad oltre 25mila persone. “Preghiamo per questo popolo, perché cessino le violenze e si ricerchi il bene comune nel dialogo”, l’appello.