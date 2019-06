Papa a Napoli: domani alla Pftm presentazione di una collana editoriale su Mediterraneo, pace, dialogo e accoglienza

Saranno Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, Federico Monga, direttore de Il Mattino, e Luigi Accattoli, vaticanista e scrittore, editorialista del Corriere della Sera, a presentare domani alle 11.30 la collana editoriale “Sponde” che la Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Ptfm) ha inaugurato di recente in collaborazione con le Edizioni “Il pozzo di Giacobbe”. A dieci giorni dalla visita di Papa Francesco, che il 21 giugno sarà nell’Ateneo napoletano per intervenire nel secondo giorno di lavori del convegno su “La Teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”, i relatori, moderati da Sergio Tanzarella, docente di Storia della Chiesa, proporranno, dal loro punto di osservazione, una lettura della scelta del Santo Padre, che ha accolto l’invito della Facoltà. Il nome della raccolta, “Sponde”, è di forte impatto e rende subito il senso dei contenuti proposti. Alla considerazione del Mediterraneo come mare di morte, respingimenti, annegamenti e porti chiusi si oppone l’immagine di un Mediterraneo come mare di opportunità e nuovi approdi. “Solo partendo da qui – ha scritto il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in un suo intervento – si può iniziare a costruire realmente la pace nel mondo e il Mediterraneo può aspirare a diventare quella sorta di lago di Tiberiade auspicato da La Pira”. Tra i volumi finora pubblicati nell’ambito della collana, “Pensare sul mare tra le terre, Filosofia e Mediterraneo” di Augusto Cavadi; “La gioia della verità. Francesco e la teologia nel mediterraneo” di Pino Di Luccio; “Spazio europeo e Mediterraneo. Le analisi profetiche di Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti” dM Fabrizio Mandreoli e Marco Giovannoni; “Pensare il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero. Da luogo di conflitti a incrocio di sapienze” di Edgar Morin.