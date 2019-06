Ordinariato militare: Assisi, al via il corso di aggiornamento pastorale per i cappellani militari

Si svolgerà da oggi fino a venerdì, nella Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, il corso annuale di aggiornamento pastorale per i cappellani militari italiani, in pratica il convegno diocesano della chiesa castrense. La settimana ha per tema “L’educazione sessuale nell’insegnamento cristiano”. Ad aprire i lavori l’Ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò. La prolusione è affidata all’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, che guida il Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Diverse le sfaccettature dell’argomento che saranno affrontate da docenti, biblisti, teologi e psicologi. L’ultima mattinata, invece, propedeutica all’appuntamento del prossimo anno, è riservata al tema della “educazione alla pace”, con la testimonianza del card. Ernest Simoni e una relazione del rettore dell’Università Lateranense, Vincenzo Buonomo.