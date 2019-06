Esplosione a Rocca di Papa: Ospedale Bambino Gesù, “bimba di circa 5 anni ricoverata in Area Rossa in prognosi riservata”

È giunta questa mattina alle ore 13 al Dipartimento di emergenza e accettazione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, con carattere di urgenza, una bimba coinvolta nella violenta esplosione che si è verificata presso il Comune di Rocca di Papa. Lo comunica, con una nota il nosocomio. “La bambina, dell’età di circa 5 anni, è attualmente in condizioni stazionarie con un severo trauma facciale e cranico. Per la tipologia dell’evento traumatico e delle lesioni, la paziente è ricoverata in Area Rossa in prognosi riservata”.

Dopo l’esplosione, che ha causato 9 feriti, tra cui il sindaco e tre bambini, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a intercettare la perdita di gas e a spegnere l’incendio nei locali del comune di Rocca di Papa.