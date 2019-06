Diocesi: Cosenza, on line da ieri il nuovo sito web

È online da ieri il nuovo sito web dell’arcidiocesi di Cosenza- Bisignano. “La gestione del sito web, coordinata dall’Ufficio di segreteria dell’arcivescovo – recita una nota dell’ufficio stampa – è affidata anche alla collaborazione di un’équipe costituita da esperti di informatica, seminaristi e ragazzi del servizio civile, che si sono lasciati coinvolgere per mettere il loro talento e la loro creatività a servizio della Chiesa diocesana”.

Nella home potranno essere consultati vari articoli contenenti eventi e news della vita diocesana, segnalati all’attenzione dei navigatori. Ogni voce del menu è accompagnata da brevi riferimenti al Magistero della Chiesa, che possono aiutare a comprendere la specificità del servizio che ognuno è chiamato a svolgere nella partecipazione attiva alla vita ecclesiale, secondo la vocazione ricevuta.

Al menù “Arcivescovo” le informazioni sul pastore dell’arcidiocesi, mons. Francesco Nolè, “che ha fortemente incentivato e sostenuto l’opera di aggiornamento del web”, sull’araldica episcopale, sull’agenda con gli appuntamenti del presule, le omelie, gli interventi, le lettere, gli atti ufficiali. Al menu “Arcidiocesi” le notizie generali sul territorio diocesano, la storia, le cifre, la devozione alla patrona – la Madonna del Pilerio – e le figure di santità locali.

Al menu “Vita diocesana” sarà possibile consultare l’Agenda pastorale diocesana, il Bollettino diocesano e trovare le informazioni utili riguardo agli eventi diocesani, i convegni, le celebrazioni eucaristiche, la Peregrinatio della Madonna del Pilerio nelle singole parrocchie, in vista della celebrazione degli 800 anni della dedicazione della chiesa cattedrale.

“L’équipe di lavoro per questo nuovo sito web ringrazia i singoli visitatori che apprezzeranno gli sforzi – sebbene anche amatoriali – di rendere questo canale on line sempre più utile, aggiornato e fruibile alle diversificate necessità richieste dalla rete umana di utenti che ne verranno in contatto”.