Consiglio d’Europa: a Varpalota (Ungheria) conferenza “Città intelligenti, democratiche e inclusive”

(Strasburgo) “Di fronte alla rapida urbanizzazione, al cambiamento climatico e alla crescente pressione sui servizi urbani, in particolare i trasporti e le cure sanitarie, le città europee devono adattarsi sviluppando tecnologie urbane intelligenti”. A questo proposito il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, organizza una conferenza su questo tema, intitolata “Città intelligenti: città democratiche e inclusive”, il 14 giugno a Várpalota, Ungheria. “La conferenza si articolerà in tre sessioni incentrate sul modo in cui le città possono sfruttare le tecnologie per diventare più inclusive, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per costituire dei veri e propri poli di innovazione. I partecipanti esamineranno le sfide della governance legate a tali tecnologie, in particolare per la gestione dei servizi municipali e per la partecipazione ai processi democratici, nonché il modo in cui influenzano la democrazia locale”.