Confraternite: Matera, dal 14 giugno il 26° cammino nazionale con l’esibizione dei cori e la sfilata dei Crociferi di Lanciano

Circa 8.000 persone saranno presenti a Matera per il Cammino nazionale delle Confraternite, al via dal 14 giugno. Il primo appuntamento sarà, alle 16, il convegno scientifico sul tema: “Beni culturali confraternali e pietà popolare” nell’Auditorium della Casa di Spiritualità Sant’Anna. Ai saluti, tra gli altri, di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, del sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, seguiranno le relazioni di Francesco Sportelli dell’Università della Basilicata sul tema “Le Chiese lucane e il movimento confraternale dal Concilio di Trento al Concilio Ecumenico Vaticano II” e di Rosalia Coniglio del Consiglio direttivo della Confederazione Confraternite sul tema “Aspetti giuridici relativi ai beni confraternali”. Segue la prolusione al convegno del card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Nella mattinata del 15 giugno, alle 9, si terrà la seconda sessione del convegno con le relazioni di Angelo Lucano Larotonda, ordinario emerito dell’Università della Basilicata, sul tema “Le confraternite lucane al tempo di internet” e della professoressa Elisa Acanfora sul tema “Il patrimonio storico-artistico delle Confraternite della Basilicata”. Alle, 11, la tavola rotonda sul tema “La dimensione mediterranea del fenomeno confraternale”. Nel pomeriggio, il convegno sul tema del XXVI Cammino “Gesù in persona camminava con loro”. Interverrà il vescovo di Tivoli e assistente nazionale mons. Mauro Parmeggiani e il docente Lindo Monaco sul tema “Le confraternite per la cultura dell’incontro”. Alle 21, in piazza Duomo, il concerto dei Cori delle Confraternite e poi la sfilata dell’arciconfraternita “Morte e Orazione di San Filippo Neri” di Lanciano. Il 16 giugno, infine, alle 9, il Cammino confraternale. Nello stadio XXI Settembre “Franco Salerno”, alle 11 la messa presieduta dall’arcivescovo Caiazzo.