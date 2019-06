Commercio armi: Sipri, 70 Paesi esportatori. Tre quarti del “mercato” a Stati Uniti, Russia, Francia, Germania e Cina

Sono una settantina i Paesi produttori ed esportatori di armi nel mondo, cinque dei quali – Stati Uniti, Russia, Francia, Germania e Cina – collezionano tre quarti del mercato internazionale. Tra i Paesi europei che vendono armi figura anche l’Italia, seppur con dati relativamente modesti. Le cifre sono diffuse periodicamente dall’autorevole Sipri (Stockholm International Peace Research Institute, Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma: https://www.sipri.org/). Nel loro insieme, i 28 Paesi aderenti all’Ue risultano, secondo il Sipri, il secondo esportatore mondiale. Il flusso prende le vie dell’Asia e del Medio Oriente, verso cui le esportazioni di armi convenzionali è stato in aumento negli ultimi anni, mentre si registra una lieve diminuzione verso l’Africa e il Sud America. Gli Stati Uniti – che vendono ogni tipo di armi in 98 Paesi del mondo – nell’ultimo decennio hanno accresciuto l’export del 29%: oltre un terzo (36%) delle armi acquistate nel mondo provengono dagli Usa. Washington “ha consolidato la propria posizione come leader mondiale nella fornitura di armi”, ha sottolineato Aude Fleurant, direttore del programma sulle armi e le spese militari del Sipri, nel diffondere il rapporto 2019. Oltre a fucili, pistole, altre armi “leggere”, mine, gli Usa esportano mezzi blindati, aerei, missili balistici e bombe teleguidate.

Dal canto suo la Cina ha aumentato le esportazioni del 38% in dieci anni soprattutto verso Pakistan, Bangladesh, Myanmar e Algeria. Tra i maggiori importatori al mondo figurano Arabia Saudita e India. Nel frattempo cresce la spesa complessiva mondiale per gli armamenti, fra convenzionali, chimici e nucleari (vedi infografica). Si calcola che la spesa totale annuale per armamenti e forze militari sia attorno ai 1.800/2.000 miliardi di dollari, circa il 2% del Pil mondiale. Ovviamente non esistono cifre ufficiali complete del settore.