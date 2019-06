Centri di ascolto diocesani: Roma, domani e mercoledì l’incontro nazionale. Saranno presentati un vademecum e piste di lavoro

Sono 3.364 centri di ascolto in Italia (diocesani, zonali, parrocchiali), quasi il doppio di venti anni fa, data dell’ultimo convegno nazionale dei Centri di ascolto. Da allora sono anche avvenuti profondissimi mutamenti nella realtà sociale ed economica del nostro Paese. Lo ricorda un comunicato diffuso oggi da Caritas italiana. Nel 2018, nella rete Ospoweb, formata dalla maggioranza dei Centri d’ascolto, sono stati realizzati 208.391 interventi di ascolto, orientamento, consulenza e, nei servizi collegati, si sono registrate 1.017.960 erogazioni di beni e servizi materiali (viveri, vestiario, prodotti per l’igiene personale, buoni pasto, ecc.) e 176.685 interventi di accoglienza residenziale.

Nell’autunno 2016 si è sentita l’esigenza di avviare un percorso di riflessione sull’identità, l’organizzazione e le modalità di lavoro dei Centri nell’attuale contesto storico, coinvolgendo le Delegazioni regionali Caritas, oltre ad alcune Caritas diocesane in particolare.

Come momento conclusivo di questa esperienza l’11 e il 12 giugno si svolgerà a Roma, presso il Centro congressi Cei in via Aurelia 796, l’incontro nazionale dei Centri di ascolto diocesani. “Un’opportunità di rilancio della riflessione sulla capacità e le modalità di ‘ascolto’ delle comunità ecclesiali nei confronti delle persone in difficoltà, in consonanza ‘ai tempi e ai bisogni’, come richiesto dall’art.1 dello Statuto di Caritas Italiana, nella prospettiva della ‘Chiesa in uscita’ auspicata da Papa Francesco”, evidenzia la nota.

Destinatari dell’iniziativa sono i responsabili dei Centri di ascolto diocesani, i responsabili diocesani della formazione e/o della rete dei Centri di ascolto, i direttori delle Caritas diocesane, i membri della comunità professionale formatori Caritas.

Nell’occasione verranno presentati il documento con l’esito della riflessione svolta e il nuovo vademecum per i Centri di ascolto, contenente gli elementi essenziali e le attenzioni da avere per il lavoro di un Centro. Verranno infine rilanciate alcune piste di lavoro per l’impegno delle Caritas diocesane sul tema dell’ascolto nel prossimo anno pastorale.