Società: Azione Cattolica e Istituto Bachelet, il 14 giugno a Roma seminario su “Comunicazione, emozioni, politica”

Sarà dedicato a “Comunicazione, emozioni, politica” il seminario che si terrà venerdì 14 giugno, a Roma, per iniziativa della presidenza nazionale dell’Azione Cattolica Italiana e dell’Istituto Vittorio Bachelet. Ad aprire i lavori saranno alle 16.15, presso l’aula Barelli della Domus Mariae (via Aurelia 481), i saluti di Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Ac. Dopo l’introduzione di Gian Candido De Martin, presidente del consiglio scientifico dell’Istituto Bachelet, interverranno Mario Morcellini, commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e consigliere alla comunicazione de “La Sapienza” Università di Roma, la giornalista Roberta Leone, e Andrea Michieli, del Centro studi dell’Ac e già condirettore di Ricerca. Il seminario sarà moderato da Michele Tridente, vicepresidente nazionale per il Settore giovani di Ac.