Sant’Antonio: Padova, domani la messa con mons. Dal Cin per il Premio della Bontà

Sarà celebrata domani, domenica 2 giugno, alle 11 la messa per il 45° Premio della Bontà presieduta da mons. Fabio Dal Cin, delegato Pontificio per la Basilica, nell’ambito della tredicina per il Santo nella Basilica di Sant’Antonio, a Padova. Alle 18, la messa per i pellegrini sarà presieduta dal rettore padre Oliviero Svanera. Oggi i primi pellegrinaggi dalla Croazia per rendere omaggio al “Santo”. Nel pomeriggio il pellegrinaggio degli Istituti di Vita Consacrata accompagnato da mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Nella serata, invece, la cerimonia di consegna del Premio della Bontà S. Antonio di Padova organizzato dall’arciconfraternita di Sant’Antonio, nel sagrato della Basilica. Diffusi i primi dati dei pellegrini: nella giornata di ieri, venerdì 31 maggio, sono stati 2.520 i passaggi dinanzi alla Reliquie. Oggi primo sabato di Tredicina l’affluenza alle 12.30 era di quasi 1.833 i passaggi registrati. Stamani, sono stati due i pellegrinaggi giunti dalla Croazia.