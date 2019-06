Papa in Romania: incontro giovani e famiglie, “scoprire la bellezza di stare insieme”. “Un applauso ai bambini, dare un futuro ai bambini”

“Sono lieto di sapere che in questa piazza si trova il volto della famiglia di Dio che abbraccia bambini, giovani, coniugi, consacrati, anziani rumeni di diverse regioni e tradizioni, come pure della Moldavia, e anche quelli che sono venuti dall’altra sponda del fiume Prut, i fedeli di lingua csango, polacca e russa”. È il saluto del Papa alle famiglie e ai giovani romeni, incontrati questo pomeriggio nel piazzale antistante il Palazzo della Cultura di Iasi, capitale della Moldavia e seconda città della Romania. “Lo Spirito Santo ci convoca tutti e ci aiuta a scoprire la bellezza di stare insieme, di poterci incontrare per camminare insieme”, ha proseguito Francesco nel suo discorso, in risposta alle domande di una famiglie e di un giovane. “Ognuno con la propria lingua e tradizione, ma felice di incontrarsi tra fratelli”, ha detto il Santo Padre paragonando l’incontro ad “una nuova Pentecoste”, dove “lo Spirito abbraccia le nostre differenze e ci dona la forza per aprire percorsi di speranza tirando fuori il meglio da ciascuno; lo stesso cammino che iniziarono gli Apostoli duemila anni fa e in cui oggi tocca a noi prendere il testimone e deciderci a seminare. Non possiamo aspettare che siano altri a farlo, tocca a noi. È difficile camminare insieme, vero? È un dono che dobbiamo chiedere, un’opera artigianale che siamo chiamati a costruire e un bel dono da trasmettere”. Il Papa ha cominciato il suo discorso fuori testo, chiedendo “un applauso ai bambini” e definendo una “bella eredità dare un futuro ai bambini”.