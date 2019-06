Papa Francesco: erige amministrazione apostolica per cattolici di rito bizantino in Kazakhstan e nomina amministratore apostolicoin

Il Papa ha eretto l’amministrazione apostolica per i fedeli cattolici di rito bizantino in Kazakhstan e nell’Asia Centrale, con sede a Karaganda. In pari tempo, ha nominato l’arciprete mitrato Vasyl Hovera, finora delegato della Congregazione per le Chiese Orientali per i fedeli, citati, amministratore apostolico della medesima circoscrizione ecclesiastica. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. L’arciprete mitrato Vasyl Hovera è nato l’11 dicembre 1972 a Ivano- Frankivsk (Ucraina). Dal 1990 al 1996 ha ricevuto la formazione sacerdotale nel Seminario Maggiore e presso l’Università Cattolica di Lublino, dove ha conseguito il grado di magister in Teologia dogmatica. Il 2 marzo 1997 ha ricevuto l’ordinazione presbiterale. In quello stesso anno ha iniziato il ministero pastorale per i fedeli greco-cattolici in Kazakhstan. Dall’11 novembre 2002 è stato delegato della Congregazione per le Chiese Orientali per i fedeli greco-cattolici in Kazakhstan e in Asia Centrale.