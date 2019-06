“I Viaggi del cuore”: domani puntata speciale da Lourdes con 3mila soldati italiani e Arisa

Due puntate dedicate a Lourdes della trasmissione “I viaggi del cuore”, in onda su Rete4, nelle prossime domeniche. La prima sarà trasmessa domani, domenica 2 giugno, alle 11. Sarà uno speciale, condotto da don Davide Banzato, che coinvolgerà 15.000 militari di 43 Paesi del mondo e 3.000 dall’Italia. Verrà presentato ai telespettatori il Santuario con le sue cappelle e basiliche e la grotta delle apparizioni, per “cercare di capire davvero qual è il fulcro del messaggio della Vergine Maria a Lourdes”. Step anche alla casa museo di Bernardette. Nella puntata trasmessa domani verrà seguito anche il 61° raduno mondiale dei militari devoti della Madonna. Con l’obiettivo di “approfondire la devozione mariana di tutte le forze dell’ordine”. Sarà documentato anche l’evento del 18 maggio scorso nella Chiesa Santa Bernette, dinnanzi alla grotta delle apparizioni, con la presenza della cantante Arisa, dei ragazzi dell’associazione internazionale Nuovi Orizzonti con la sua fondatrice Chiara Amirante, l’imprenditore italiano Matteo Marzotto. Sarà presente anche il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Nella puntata interverranno anche mons. Xavier vice rettore del Santuario, Teresa Neuhalfen, guida dell’ufficio informazioni del Santuario di Lourdes, padre Nicola Ventriglia, cappellano coordinatore per la lingua italiana, il giornalista di Repubblica Paolo Rodari, Alessandro De Franciscis medico permanente di Lourdes, suor Luigina con la sua testimonianza di miracolo autentico riconosciuto, don Antonio Rizzolo direttore di Famiglia Cristiana e Credere assieme a storie di vita di giovani militari e pellegrini.