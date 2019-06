Diocesi: Forlì-Bertinoro, un concorso per realizzare l’inno in onore di Benedetta Bianchi Porro che sarà beatificata il 14 settembre

Benedetta Bianchi Porro

In preparazione alla beatificazione di Benedetta Bianchi Porro, che si svolgerà il 14 settembre alle 10.30 nella cattedrale di Forlì, la diocesi di Forlì-Bertinoro bandisce un concorso per la composizione musicale di un inno in onore della nuova beata, su un testo composto dal poeta forlivese Davide Rondoni.

Il concorso è rivolto ai musicisti, “le cui composizioni – spiega una nota – dovranno rispettare alcune caratteristiche, tra le quali la cantabilità del ritornello da parte dei fedeli nel contesto di un’assemblea liturgica”.

Il termine per la presentazione delle composizioni è fissato per lunedì 8 luglio. Maggior informazioni sul sito web www.diocesiforli.it.