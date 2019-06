Comunicazioni sociali: Ccee, online il nuovo sito più accessibile da cellulari e tablet

Pubblicata una nuova versione del sito del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, www.ccee.eu, in occasione della 53ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. Un progetto di restyling grafico e di architettura orientato a garantire agli utenti di trovare velocemente quanto cercano. Il sito è più accessibile attraverso cellulari e tablet. Nella homepage, le notizie, gli appuntamenti, gli aggiornamenti e tutte le informazioni istituzionali dalle varie Conferenze episcopali. L’icona dei patroni d’Europa è posizionata nella parte alta del sito, mentre i menu a tendina consentono facile accesso alle pagine istituzionali: presidenza, segretariato, commissioni; alle attività del Ccee. Attraverso la pagina Media, notizie, eventi, pubblicazioni e comunicati stampa. Nella parte centrale della home page, dopo l’ampia sezione dedicata alle notizie e agli appuntamenti del Ccee, trovano spazio le notizie che giugnono dalle Conferenze episcopali d’Europa, fruibili grazie al sistema rss e alla cartina interattiva dell’Europa. Nella parte bassa, poi, i link ai partener istituzionali del Ccee e alle gallerie foto e video. Infine, la possibilità di iscriversi alla newsletter e di inviare richieste al Segretariato attraverso il modulo contatti. www.ccee.eu presenta una duplice edizione, in italiano e in inglese, ma molti dei suoi contenuti saranno offerti, di volta in volta, anche in tedesco e francese ed eventualmente anche in altre lingue.