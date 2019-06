“A Sua Immagine”: speciale dal Foro Romano, a Bergamo con i giovani del Sermig e focus sul viaggio apostolico di Papa Francesco in Romania

Primo fine-settimana di giugno sempre in compagnia di “A Sua Immagine” su Rai Uno. La ventennale trasmissione della Rai e della Cei – firmata da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti – nelle puntate di sabato 1 e domenica 2 giugno ci conduce alla (ri)scoperta del Foro Romano e all’incontro internazionale dei giovani del Sermig a Bergamo; speciale poi dedicato al viaggio apostolico di papa Francesco in Romania.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 1° maggio, alle ore 15.55 su Rai Uno, la conduttrice di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti è in onda dal parco archeologico del Colosseo per visitare, in compagnia di archeologi ed esperti, il Foro Romano, riscoprendo i luoghi della Roma imperiale, quei siti divenuti nel tempo luoghi di culto cristiano, il cosiddetto “Foro Cristiano”.

Alle 16.15 spazio a “Le ragioni della speranza”, per il commento del Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello, per l’ascensione del Signore, è in compagnia dei giovani del Sermig (Servizio missionario giovani), riuniti a Bergamo per il sesto appuntamento internazionale. Un incontro nel segno della pace, del dialogo e della solidarietà.

È dedicato al viaggio apostolico di papa Francesco in Romania lo speciale di “A Sua Immagine” di domenica 2 giugno, in onda eccezionalmente alle ore 11.10 (anziché alle 10.30) su Rai Uno. Il programma religioso di Rai Uno racconta dunque la visita di papa Francesco in Romania a venti anni da quella compiuta da san Giovanni Paolo II. Tra le tappe: Bucarest, il santuario di Sumuleu-Ciuc, le città di Iasi e Blaj, sino all’incontro con il patriarca della Chiesa ortodossa di Romania. In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti e il giornalista Fabio Zavattaro.

Alle 11.30, linea alla Santa Messa, in diretta sempre su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa questa domenica dalla Chiesa Madre di San Cataldo (Cl), per la regia tv di Gianni Epifani e il commento Elena Bolasco.

Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la pagina dedicata al programma sul portale Raiplay.it oppure il sito Ceinews.it della Chiesa cattolica italiana.