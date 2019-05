Terzo settore: Ragusa, tavola rotonda sul nuovo assetto del volontariato in Italia dopo la riforma

Qual è lo scopo principale della riforma del Terzo settore? Come si stanno adeguando gli enti in Italia? Quali indicazioni utili per la migliore scelta ai fini dell’iscrizione al registro nazionale? Da queste domande prenderà le mosse la tavola rotonda organizzata dalla Cattedra di dialogo tra le culture in collaborazione con l’Ordine forense di Ragusa, che si terrà giovedì 16 maggio, alle 16, nel salone della parrocchia Preziosissimo Sangue di Ragusa. Aprirà i lavori Pierluigi Consorti, ordinario di diritto canonico e diritto ecclesiastico presso l’Università di Pisa, che illustrerà la riforma del Terzo settore, con particolare riferimento al codice del Terzo settore e all’impresa sociale. Seguirà la relazione di Gabriele Sorace, consulente legale del Centro di servizio per il volontariato etneo, che spiegherà le sette nuove tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). L’itinerario dei seminari prevede altre due incontri, sui soggetti fragili nell’ambito del mondo femminile e del lavoro. Oltre alla tavola rotonda, prevista per giovedì 29 maggio, su “Diritto per la pace: il coraggio mai vinto delle donne contro ogni guerra”, con interventi trasversali che spazieranno dalla letteratura, alla teologia, al diritto, accompagnati un reading dal vivo di alcuni stralci delle tragedie greche rappresentate in contemporanea a Siracusa (Elena, Le troiane, Lisistrata), ad opera di attori professionisti.