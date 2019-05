Musei ecclesiastici: don Pennasso (Cei), “sentirci e ascoltarci, condividere buone pratiche per crescere insieme”

foto SIR/Marco Calvarese

“Sentirci e ascoltarci – noi dell’ufficio, voi delle diocesi –, raccontarci la vita dei nostri musei perché emergano sollecitazioni e necessità per crescere insieme. Un rapporto di reciprocità”. Così don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, introduce la giornata di studio “La Chiesa e i suoi musei. Identità, governance e politiche culturali” promossa dallo stesso Ufficio in collaborazione con i Musei vaticani che la ospitano. La giornata parte dalla realtà attiva dei musei diocesani, “da quanto realizzato fino ad ora – spiega –, per fare tesoro della propria e dell’altrui esperienza. Un’analisi approfondita di alcune buone pratiche ci consente di cogliere quegli elementi che, desunti dall’esperienza particolare, possono essere di riferimento in una metodologia di lavoro”. Don Pennasso sintetizza il cammino portato avanti nel tempo: nel 2016 un evento con le biblioteche, nel 2017 con gli archivi intesi come organismo che racconta la storia di una comunità, l’anno scorso il riscontro ad alcune necessità emerse da alcune biblioteche ecclesiastiche. Nel frattempo, informa, “da 600 – 800mila volumi siamo arrivati a 5 milioni 700mila in Isbn”. Lo scopo della giornata odierna, conclude, è “far girare idee e conoscenze all’interno di un quadro più ampio, quello della collaborazione che si è fatta sistema”. Intanto è entrata a pieno regime l’iniziativa Aperti al Mab, in tutta Italia sette giorni, dal 3 al 9 giugno, per riscoprire il rapporto unico che lega musei, archivi e biblioteche ecclesiastici al territorio e alla comunità locale. Andrea Nante parla di progettazione e organizzazione che tenga conto della specificità di ogni singolo luogo, standard di qualità. Nella giornata odierna, spiega, verranno presentati cinque casi-studio selezionati tenendo conto di dimensione, posizione geografica, metodo di lavoro, attività svolta.