Diocesi: Urbino, domani le reliquie di santa Rita accolte in ospedale. Nel pomeriggio messa con l’arcivescovo Tani

Le reliquie di santa Rita saranno accolte nella giornata di domani, venerdì 10 maggio, all’ospedale Fraternità Santa Maria della Misericordia di Urbino. L’accoglienza in cappella è previsto per le 10. Alle 11.30 verrà recitata la supplica del malato mentre alle 12 l’Angelus. Altri momenti di preghiera sono in programma alle 15 con la recita della coroncina della Divina misericordia e alle 16 con la recita del Santo Rosario con meditazioni ritiane. Alle 17, l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, presiederà la celebrazione eucaristica che si concluderà con la benedizione con la reliquia di santa Rita. Per le 18 le reliquie lasceranno l’ospedale per fare ritorno al monastero S. Caterina d’Alessandria. Lungo la giornata saranno disponibili per dialoghi e confessioni padre Giuseppe Rombaldoni e padre Apollinaire.