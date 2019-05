Diocesi: Milano, per la Festa della Madonna di Fatima processione “aux flambeaux” con l’arcivescovo Delpini

Lunedì 13 maggio, in occasione della memoria liturgica della Madonna di Fatima, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà alle 18.30 la messa e, a partire dalle 20.45, la processione “aux flambeaux” nella parrocchia di S. Giuseppe della pace. La statua della Madonna pellegrina di Fatima sarà collocata per la venerazione dei fedeli nella chiesa di S. Giuseppe della pace a partire da domenica prossima e vi resterà per tutta la settimana, fino a domenica 19 maggio. Durante la settimana sono previste celebrazioni, momenti di preghiera e testimonianze.