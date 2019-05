Diocesi: Cerreto Sannita, al via domani la fase finale del progetto “ricar…iCare” per studenti di tre Istituti superiori

Giunge alla fase finale il progetto “ricar…iCare” sull’orientamento al lavoro, promosso nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti dal Progetto Policoro, dall’Azione Cattolica diocesana e dalla cooperativa sociale di comunità iCare, in collaborazione con cinque uffici diocesani. Tre gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto. Si tratta dell’Istituto agrario di Guardia Sanframondi, dell’alberghiero di Castelvenere e il Telesi@ (liceo economico-sociale di Solopaca). Dopo le ore di formazione sul lavoro e di focus su alcuni temi specifici, inerenti agli specifici indirizzi di studio dei tre istituti, da domani inizieranno i 3 contest che porteranno tre studenti a partecipare ad uno stage estivo retribuito a Cerreto Sannita presso la cooperativa sociale di comunità iCare. I contest si terranno domani, venerdì 17, mercoledì 22 e giovedì 23 maggio. Obiettivo del progetto “ricar…iCare” è quello di formare, passando dall’alternanza scuola-lavoro all’inserimento in un’impresa e al promuovere una nuova etica del lavoro attraverso il lavorare con gli altri e per gli altri, attraverso la valorizzazione dei talenti delle persone e di un territorio ferito dalle tante difficoltà, attraverso il generare relazioni e attraverso, infine, il trasformare gli scarti in risorse.