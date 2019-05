Diocesi: Caritas Forlì-Bertinoro, venerdì presentazione del “Report povertà e risorse 2018”

Saranno presentati venerdì 10 maggio alle 10, nella sede della Caritas diocesana a Forlì, i dati del “Report povertà e risorse 2018” a cura della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro. I dati raccolti e commentati provengono dai 29 Centri di ascolto Caritas attivi sul territorio diocesano, 25 dei quali sono collegati alla piattaforma nazionale “Ospoweb” (gestita da Caritas italiana) per la raccolta dati sull’utenza. Di questi, 13 hanno dimostrato di riuscire a raccogliere ed aggiornare i dati in modo continuativo così da permettere, anche all’interno del lavoro, di approfondire più in dettaglio le caratteristiche socio-demografiche dell’utenza Caritas attraverso 1.932 schede così censite (su 3.121 utenti totali). Questi dati sono stati letti e commentati all’interno di 2 focus-group (uno con gli operatori del Centro di ascolto diocesano e l’altro con i Servizi sociali comunali e il Centro stranieri), nonché sono stati messi a confronto e in dialogo con quelli raccolti da altri studi e banche-dati locali. Per completare i dati, sono state raccolte anche alcune interviste ad addetti ai lavori e referenti di servizi e progetti, che nel 2018 hanno presentato esperienze particolarmente significative nell’ambito della lotta alla povertà.

Alla conferenza stampa di presentazione del rapporto, a cura di Elena Galeazzi, è prevista la partecipazione del vescovo mons. Livio Corazza e del direttore della Caritas diocesana, Sauro Bandi.