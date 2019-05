Diocesi: Bari-Bitonto, dall’11 al 17 maggio “Annunci di Vita Piena…. Quelli della via”

“Vogliamo provare a mettere un po’ di più in movimento il Vangelo, così come accadeva nella esperienza della prima comunità cristiana; i primi seguaci di Gesù venivano chiamati, infatti, ‘Quelli della via’”. Così don Michele Birardi, responsabile della Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, presenta l’iniziativa “Annunci di Vita Piena…. Quelli della via”, che prevede dall’11 al 17 maggio in tutta la diocesi decine di appuntamenti tra celebrazioni, momenti di preghiera, incontri, dibattiti, mostre, marce, fiaccolate, giochi. “Il Vangelo incrocia la vita quotidiana e questa respira i valori evangelici che illuminano la realtà, come la salvaguardia del creato, l’impegno nella solidarietà e nell’accoglienza, il lavoro, la legalità, la giustizia, l’impegno civile e sociale, tutti temi che saranno trattati nelle quindici zone pastorali in cui è stata divisa la diocesi”, continua don Birardi. L’iniziativa è frutto di uno stimolo che l’arcivescovo Francesco Cacucci ha fornito nella Traccia per l’attuale anno pastorale. “Ogni zona ha ricevuto un grande libro, simbolo del Vangelo, in cui sono riportate frasi del Vangelo e altri testi, e in cui saranno raccolte le riflessioni scaturite da questa esperienza. Queste riflessioni il 15 giugno saranno presentate all’arcivescovo durante una festa diocesana”, conclude. Per il programma degli eventi: www.facebook.com/doveabiti/ e www.arcidiocesibaribitonto.it.