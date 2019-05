Denatalità: Forum famiglie, sabato la presentazione di “#assegnoXfiglio” ai leader di maggioranza e opposizione

In occasione della propria assemblea generale convocata a Roma per sabato 11 maggio, il Forum delle associazioni familiari presenterà alcune proposte di politiche per la famiglia ai leader politici di maggioranza e opposizione. Tra queste, “#assegnoXfiglio”, misura che – spiega una nota – “rivoluziona la filosofia degli assegni familiari, puntando a dare valore alla scelta di mettere al mondo un figlio con un sostegno economico almeno fino ai 18 anni di età, al di là del reddito o della condizione lavorativa dei suoi genitori”.

Ad illustrare la proposta, dalle 10.15 presso l’Hotel Ergife, sarà il presidente del Forum famiglie, Gianluigi De Palo. Hanno confermato la loro presenza, tra gli altri, Nicola Zingaretti (presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Partito democratico), Mara Carfagna (vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare di Forza Italia), Luigi Di Maio (vicepresidente del Consiglio dei ministri e capo politico del Movimento 5 Stelle) mentre è in attesa di conferma la partecipazione dell’altro vicepremier, Matteo Salvini (segretario federale della Lega).