Consiglio Ue: “viva l’Italia”, saluti e selfie all’arrivo del presidente dell’Europarlamento Tajani

Sibiu, 9 maggio: Tajani saluta i cittadini della città romena (foto SIR)

(dall’inviato a Sibiu) Bagno di folla, a Sibiu, per il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Arrivando sulla piazza centrale della città romena per il summit Ue, Tajani si è diretto verso la cittadinanza assiepata per salutare i capi di Stato e di governo, sventolando bandierine romene ed europee. Dal pubblico mani tese per un saluto, incoraggiamenti, grida di “viva l’Italia”. Tajani si è soffermato per alcuni minuti, rispondendo ai saluti e ad alcune domande dal pubblico, senza sottrarsi ai selfie. “Ci sono molti romeni in Italia”, ha affermato, “siamo Paesi amici”.