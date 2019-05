Università Cattolica: Matera, l’11 maggio i giovani lucani tra formazione e lavoro con “Progettiamo il futuro”

I giovani lucani, tra formazione e lavoro. Sarà questo il tema al centro dell’incontro “Progettiamo il futuro”, in programma sabato 11 maggio, alle ore 17.30, a Matera presso Palazzo Viceconte (via San Potito 7). L’evento, realizzato in collaborazione con la community Alumni, rientra sia tra le iniziative promosse dall’Università Cattolica in occasione della 95ª Giornata Universitaria sia tra gli incontri organizzati nell’ambito del progetto “Università Cattolica incontra Matera 2019”. Dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo di Matera, seguirà la tavola rotonda cui parteciperanno docenti dell’Università Cattolica, professionisti e studenti lucani, rappresentanti del mondo culturale di Matera. Nell’occasione interverrà Domenico Parisi, presidente Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). Tra i relatori, Vito Gaudiano, amministratore delegato Openet Technologies, Mirko Olivieri, studente Università Cattolica, Rossella Tarantino, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Antonella Sciarrone Alibrandi, presidente Alumni Cattolica-Associazione Ludovico Necchi. Modera il dibattito la giornalista de il Sole 24 Ore, Eliana Di Caro. Nell’occasione sarà presentata l’ultima edizione del Rapporto Giovani dal titolo “La condizione giovanile in Italia” (Il Mulino, 2019), a cura dell’Istituto di Studi Superiori “Giuseppe Toniolo”, ente fondatore dell’Università Cattolica.