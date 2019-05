Tratta: il 10 maggio la presentazione della campagna, che verrà lanciata dal Papa

Verrà presentata venerdì prossimo, 10 maggio, alle 13, nell’atrio dell’Aula Paolo VI in Vaticano, la mostra fotografica “Nuns Healing Hearts” e l’omonima campagna, realizzata in occasione dei 10 anni di Talitha Kum, la Rete mondiale della vita consacrata impegnata contro la tratta di persone. “Nuns Healing Hearts” è il titolo di una campagna che celebra i 10 anni di instancabile lavoro fatto dalla rete internazionale Talitha Kum, un progetto creato dieci anni fa dalla Uisg (Unione internazionale superiori generali). “Il 10 Maggio, Papa Francesco, lanciando la campagna, farà onore a Talitha Kum per sostenere le religiose affinché possano continuare ad accompagnare i sopravvissuti alla tratta di persone e a prevenire la tratta”, si ricorda in una nota. Il Santo Padre, alla presenza di 850 Superiore generali, visiterà la mostra fotografica che sarà allestita per questa speciale occasione, e benedirà le foto che saranno poi disponibili in formato digitale. Attraverso la campagna “Nuns Healing Hearts”, Talitha Kum auspica la raccolta di fondi per le sorelle coinvolte in questa missione delicata e rischiosa. Le foto di Lisa Kristine, fotografa statunitense di fama internazionale, ritraggono l’impegno delle suore di Talitha Kum nel mondo. “Ciò che desidero trasmettere attraverso queste immagini è il potente lavoro che le suore di Talitha Kum stanno facendo in tutto il mondo in prima linea contro la schiavitù”, ha affermato Kristine circa la sua esperienza con le reti, che attualmente coinvolgono circa 2.000 suore e loro collaboratori, in 76 Paesi nei 5 continenti. E continua: “La cosa più importante di questo progetto è stato lavorare a stretto contatto con le suore, e fare l’esperienza di come lavorano instancabilmente e umilmente, spesso con scarse risorse, per aiutare coloro che si trovano in situazione di maggior bisogno”.

La mostra fotografica è stata realizzata in collaborazione con la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale con il patrocinio della Fondazione Galileo. Dopo il lancio in Vaticano, la mostra sarà trasferita alla sede della Uisg in Roma, a pochi passi da San Pietro (piazza di Ponte Sant’Angelo, 28), dove rimarrà fino al 10 luglio. Saranno presenti al Meeting Point, rappresentanti delle organizzazioni partner della campagna, la fotografa Lisa Kristine (Inglese), la coordinatrice del Talitha Kum, suor Gabriella Bottani (italiano, portoghese ed inglese) e Mr. John McCaffrey (inglese), il presidente della Fondazione Galileo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.nunshealinghearts.org. Durante il Meeting Point sarà possibile visitare la mostra fotografica in anteprima.