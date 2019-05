Responsabilità sociale: Università Europea Roma, nel pomeriggio l’incontro “Servendo si impara!”

Si terrà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, a partire dalle 14.30 presso l’Università Europea di Roma l’incontro “Servendo si impara!”, appuntamento conclusivo delle attività di responsabilità sociale dello stesso Ateneo.

L’Università Europea di Roma, spiega una nota, “ha tra i suoi obiettivi principali la formazione della persona: una formazione che consenta non solo l’acquisizione di competenze professionali, ma che orienti anche i giovani ad una crescita personale e sviluppi uno spirito di servizio per gli altri. Per questa ragione gli studenti sono chiamati a partecipare per un anno ad attività di responsabilità sociale, che sono un servizio volto a promuovere i valori della convivenza e dell’accoglienza”.

Nell’incontro di oggi pomeriggio gli studenti racconteranno le loro esperienze, attraverso testimonianze personali. Saranno illustrati i frutti delle attività che si sono svolte. “Il servizio per gli altri – prosegue la nota – è un’opportunità di formazione che l’Università Europea di Roma ha voluto offrire ai giovani fin dalla sua fondazione”.

All’incontro interverranno padre Pedro Barrajón, rettore dell’Università Europea di Roma, e padre Gonzalo Monzón, direttore dell’Ufficio formazione integrale.