Papa Francesco: conferenza stampa in aereo, “Jean Vanier uomo di grande testimonianza”

“Io sapevo della malattia di Jean Vanier. Suor Genevieve mi teneva informato. Una settimana fa l’ho chiamato al telefono, mi ha ascoltato, ma lui poteva appena parlare”. Lo ha detto Papa Francesco, prima di dare la parola ai giornalisti per le loro domande, sull’aereo che da Skopje lo stava riportando a Roma. “Voglio esprimere la mia gratitudine per questa testimonianza, un uomo che ha saputo leggere la forza cristiana dal mistero della morte, della croce, della malattia. Dal mistero di coloro che nel mondo sono scartati. Ha lavorato non solo per gli ultimi ma anche per coloro che prima di nascere rischiano di essere condannati a morte. Ha speso la sua vita così. Grazie a lui e grazie a Dio – ha concluso il Papa – per averci dato un uomo di una così grande testimonianza”.