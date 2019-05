Germania: domenica una catena di preghiera unirà 275 località per la Giornata mondiale per le vocazioni

Domenica, in occasione della Giornata mondiale per le vocazioni, la Conferenza episcopale tedesca (Dbk) propone “Getta le reti”, una catena di preghiera che per 24 ore unirà circa 275 località della Germania. Promossa dal Centro per la pastorale vocazionale della Dbk, l’iniziativa ha da subito riscosso grande successo. “Dalla risposta che abbiamo avuto dal territorio – spiega Michael Maas, direttore del Centro – siamo convinti che il numero di quanti parteciperanno all’iniziativa crescerà ancora nei prossimi giorni”. La catena di preghiera coinvolgerà tutte le diocesi e le arcidiocesi della Germania e diversi saranno i vescovi che si uniranno ai fedeli in preghiera. Motore dell’iniziativa sono i laici, impegnati in prima linea a portare avanti in parrocchie e unità pastorali la preghiera lungo tutte le 24 ore di domenica prossima. “Abbiamo scoperto – spiega don Maas – che negli ultimi decenni la preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione è calata in molte località e per questo era necessario ravvivarla. Oggi è difficile mantenere viva la fede. A complicare ancor più la situazione sono alcuni titoli negativi pubblicati dalla stampa locale. Ma noi siamo convinti che la Chiesa possa e sappia rinnovarsi e per questo ci rivolgiamo a Gesù Cristo nella preghiera e ci mettiamo alla sua sequela”. Un messaggio, questo, che ha fatto breccia tra i fedeli di tante comunità parrocchiali tedesche, che domenica prossima, insieme formeranno una grande catena di preghiera per le vocazioni.